В Крыму призвали НАТО не вмешиваться во внутренние дела России

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал НАТО не вмешиваться во внутренние дела России и не оценивать военную мощь полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее НАТО обвинила РФ в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. В альянсе заявили, что ответят на это усилением своего присутствия в регионе.

«Россия принимает те решения, которые ей выгодны в плане обеспечения безопасности территории, границ и государства. Какое решение она принимает, это внутренние дело России, и нечего НАТО лезть куда не следует», — подчеркнул Фикс, отметив важность того, на каком основании альянс намерен усилить свое присутствие у границ РФ.

Вице-спикер добавил, что Россия обеспечивает безопасность своей территории, а действия НАТО можно рассматривать как подготовку к вооруженному вторжению на российскую территорию.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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