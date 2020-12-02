В России разработали боеприпасы с искусственным интеллектом

«Ростех» разработал боеприпасы с искусственным интеллектом, которые способны обходить радиоэлектронные помехи, создаваемые противником. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Главной особенностью разработки является новая система радиоэлектронной защиты, которая делает возможным получение подробных данных о целях в условиях активных помех, указано в сообщении.

«Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех», – приводит пресс-служба слова индустриального директора «Ростех» Бекхана Оздоева.

По его словам, «умные» боеприпасы являются наиболее эффективными средствами поражения в условиях современного боя.

Новый комплекс был разработан научно-производственным концерном «Техмаш», который входит в «Ростех», отмечается в релизе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Совершенно другое»: в России испытали гиперзвуковую ракету

— Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения

— Защита отстает от нападения: чем российский гиперзвук грозит США