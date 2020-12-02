Разведка Эстонии объявила о наборе русскоязычных сотрудников через СМИ

Департамент внешней разведки Эстонии объявил о поиске новых сотрудников со знанием русского и английского языков через сообщение в СМИ.

Так, в газете Eesti Ekspress появилась информация о том, что департамент ищет специалиста по разведывательным операциям, «который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени».

Кроме того, этот работник должен быть хорошо образован, иметь широкий кругозор. Специалист должен иметь эстонское гражданство, а также владеть русским и английским языками. Заявление необходимо подать до 13 декабря.

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