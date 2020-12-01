Греция испытала российские С-300 в ходе учений у побережья Турции
Бернст Ю.
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Греция провела военные учения на острове Крит и в его акватории, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на турецкие СМИ.
По их данным, у побережья Турции Греция испытала российские ЗРК С-300.
Стрельбы проводились на полигоне Ханат — в восточной части Крита.
Также сообщается, что стрельбы с применением С-300 проводились в присутствии военных Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов.
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