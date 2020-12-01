Иранские СМИ опровергли гибель командира КСИР при воздушном ударе

Осведомленный источник опроверг слухи о воздушном ударе беспилотника по автомобилю на западе Ирака, при котором якобы погиб один из командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Муслим Шахдан. Об этом информирует агентство Tasnim со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сообщалось, что один из высокопоставленных офицеров КСИР Ирана Муслим Шахдан погиб в результате удара беспилотника в районе погранперехода Аль-Каим на сирийско-иракской границе. Вместе с Шахданом якобы погибли трое его телохранителей.

По словам источника, об убийстве командира сообщали СМИ сионистского режима (Израильский режим, направленный на возрождение еврейского народа). Отмечается, что данное заявление было сделано на фоне убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в целях оказания влияния на общественное мнение.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Позже власти Ирана заявили, что за покушением на ученого, предварительно, стоит «сионистский режим» в Тель-Авиве.

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