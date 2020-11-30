Санду выступила за полный вывод миротворцев РФ из Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных и вывезено оружие. Ее слова передает РИА «Новости».

Санду отметила, что в отношении оперативной группы РФ в Приднестровье никогда не было договоренностей со стороны Молдавии.

Новый президент Молдавии высказалась за замену российских миротворцев на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины.

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