СМИ рассказали об оружии, которым убили иранского физика-ядерщика

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит оружием, произведенным в Израиле. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник.

По его словам, оружие, которое было собрано на месте теракта, имело логотипы и технические характеристики израильской военной промышленности.

Минобороны Ирана, в свою очередь, заявило, что получило «новые сведения» о личности преступников. В военном ведомстве отметили, что эта информация «будет обнародована очень скоро».

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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