Более 260 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса за прошедшие сутки

Еще 264 человека из военнослужащих российских вооруженных сил вылечились от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 264 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 17 721 человек», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что от инфекции вылечились также 2 483 человека из гражданского персонала.

Среди действующих военных на лечении в настоящее время остаются 4 160 человек, добавили в Минобороны.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 2,2 млн человек, погибли более 39 тыс. человек с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 16 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

— Собянин: заболеваемость COVID-19 у старшеклассников в столице упала в два раза

— В армии России началась массовая вакцинация от коронавируса