Сербия получила от России 11 из 30 модернизированных танков Т-72МС

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку военной техники, отметив, что российское вооружение упрочит обороноспособность и позицию военного нейтралитета сербского государства. Об этом президент сказал на смотре полученных от РФ танков Т-72МС в городе Ниш, передает РИА «Новости».

Отмечается, что танки ранее прибыли в Сербию, однако путь и дата их доставки в страну официально не афишировались. Всего по соглашению между странами предусмотрена передача в дар 30 машин новейшего типа.

Танки осматривали президент Сербии, глава минобороны страны Небойша Стефанович и посол РФ Александр Боцан-Харченко, представители командования сербских вооруженных сил.

«Я благодарен России и президенту (РФ Владимиру) Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны», — сказал сербский лидер.

Он отметил, что эти вооружения положительно скажутся на сухопутных войсках Сербии, как и ранее полученные 10 БРДМ-2.

«Ожидаем, что дополнительно усилим нашу армию, укрепим нашу идею военного нейтралитета, которая стала частью нашей стратегии обороны и безопасности, наших политических убеждений», — подытожил Вучич.