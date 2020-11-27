Минобороны РФ: подача света в дома Степанакерта почти полностью восстановлена

Работы по восстановлению подачи электричества и газа в дома и социальные объекты Степанакерта завершены более чем на 90%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«В столице Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается восстановление мирной жизни при содействии российских миротворцев. На сегодняшний день электро- и газоснабжение города восстановлено на 95-97%. Восстановлена работа городской электроподстанции», — сообщили в министерстве.

Российские миротворцы в настоящее время также помогают местным жителям в восстановлении социальной инфраструктуры и расчистке дорог, отметили военные.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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