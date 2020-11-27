Главком ВМФ рассказал о российских приоритетах в развитии флота

Одним из главных приоритетов ВМФ в ближайшие годы станет переоснащение и развитие морской пехоты. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, передает ТАСС.

Военно-морской флот России традиционно отмечает День Морской пехоты 27 ноября.

«Развитие морской пехоты ВМФ России является одним из приоритетных направлений деятельности Главного командования ВМФ. В ближнесрочной перспективе будет вестись дальнейшее активное оснащение морской пехоты новейшими образцами вооружения и военной техники», — заявил адмирал.

Он подчеркнул, что российские морские пехотинцы достойно проявили себя в Сирии и операциях «по восстановлению мира и стабильности» на Северном Кавказе.

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