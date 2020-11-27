Более 1,3 тысячи иностранных самолетов проводили разведку границ РФ в 2020 году

Более 1,3 тыс. самолетов иностранных государств проводили разведку границ РФ в 2020 году. Об этом сообщил главнокомандующий российскими ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете «Красная звезда».

«Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3 600 самолетов боевой авиации иностранных государств, свыше 1 300 разведывательных самолетов», — заявил Юдин.

Он отметил что, российские самолеты из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков более 170 раз.

В текущем году ни одного нарушения госграницы России в воздушном пространстве допущено не было, подчеркнул военный.

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