Адмирал прокомментировал успешный пуск ракеты «Циркон»

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что второй успешный пуск подряд показывает «серьезную надежность» гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает РИА «Новости».

По его словам, ракета приближается к принятию на вооружение. Однако для этого может понадобиться еще одно испытание.

«Говорить окончательно о надежности, я считаю, с двух пусков рановато, но, тем не менее, это очень хороший показатель для того, чтобы такой вывод делать в будущем», — заявил Попов.

Он добавил, что трех успешных пусков достаточно для принятия «Циркона» на вооружение и перевода в категорию опытной эксплуатации.

Ранее в Белом море прошел запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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