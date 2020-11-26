Адмирал прокомментировал успешный пуск ракеты «Циркон»
Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что второй успешный пуск подряд показывает «серьезную надежность» гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает РИА «Новости».
По его словам, ракета приближается к принятию на вооружение. Однако для этого может понадобиться еще одно испытание.
«Говорить окончательно о надежности, я считаю, с двух пусков рановато, но, тем не менее, это очень хороший показатель для того, чтобы такой вывод делать в будущем», — заявил Попов.
Он добавил, что трех успешных пусков достаточно для принятия «Циркона» на вооружение и перевода в категорию опытной эксплуатации.
Ранее в Белом море прошел запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».
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