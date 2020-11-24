Эксперт объяснил инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн»

Эксперт по морскому праву, доктор юридических наук Василий Гуцуляк объяснил, почему действия американского эсминца »Джон Маккейн» в заливе Петра Великого являются нарушением со стороны США, передает РИА «Новости».

По его словам, этот залив, согласно международным обычаям, относится к внутренним водам России, поскольку является историческим.

Гуцуляк пояснил, что международный обычай – это правило поведения, которого придерживается государство, и которое письменно нигде не закреплено.

Он добавил, что только США не признают объявление этой территории историческими внутренними водами России.

Ранее стало известно, что «Джон Маккейн» на 2 км углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

США объяснили нарушение эсминцем российской границы тем, что корабль проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства».

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