Пентагон объединил европейское и африканское командование армии США

Пентагон объявил о слиянии под единым руководством командований войсками США в Европе и Африке. Новая структура получила название U.S. Army Europe and Africa, следует из пресс-релиза Африканского командования ВС США.

Так, по мнению американских чиновников, реформа позволит обеспечить глобальную готовность армии к международным военным вызовам и будет содействовать реализации Национальной оборонной стратегии страны.

Кроме того, слияние должно в перспективе повысить эффективность проведения масштабных и локальных операций, считает американское руководство.

Командующим новой структурой станет генерал Кристофер Кавали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп ожидает возвращения военных из Афганистана в мае 2021 года

— Украинских военных обяжут выучить английский язык

— Пентагон приветствует рекордное наращивание военного бюджета Великобритании