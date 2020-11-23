Пентагон объединил европейское и африканское командование армии США
Пентагон объявил о слиянии под единым руководством командований войсками США в Европе и Африке. Новая структура получила название U.S. Army Europe and Africa, следует из пресс-релиза Африканского командования ВС США.
Так, по мнению американских чиновников, реформа позволит обеспечить глобальную готовность армии к международным военным вызовам и будет содействовать реализации Национальной оборонной стратегии страны.
Кроме того, слияние должно в перспективе повысить эффективность проведения масштабных и локальных операций, считает американское руководство.
Командующим новой структурой станет генерал Кристофер Кавали.
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