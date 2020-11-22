Боевики за сутки 31 раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (организация запрещена в России) за прошедшие сутки более 30 раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии. Об этом в воскресенье, 22 ноября, РИА «Новости» сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, обстрелы были произведены в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (в том числе, по данным сирийской стороны, 31 обстрел), из них в провинции Идлиб — 14 обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Латакия — 12 обстрелов, в провинции Хама — два обстрела», — сказал Гринкевич.

Он добавил, что за минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зафиксировано.

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