Турецкие военные будут работать год в совместном с РФ центре по Карабаху

Турецкие военные в течение года будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре по контролю перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Турции.

«Наши военные будут работать в совместном с РФ центре в течение одного года», — сказали в турецком ведомстве.

В субботу глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что военные отправятся в Азербайджан в ближайшее время, сухопутные войска уже подготовлены.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. 16 ноября в Карабах начали возвращаться беженцы, которые покинули свои дома после начала боевых действий.

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