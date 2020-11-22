В Армении объявили день памяти военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе

В Армении 22 ноября объявлен днем памяти военнослужащих, погибших в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

С призывом почтить память павших в войне выступили президент Армении Армен Саркисян и Католикос всех армян Гарегин Второй, рассказали в пресс-службе.

Так, по последним данным, в Нагорном Карабахе с начала обострения конфликта в сентябре текущего года погибли 2 425 солдат и офицеров Армении и 1 637 военнослужащих непризнанной НКР.

Отмечается, что эти списки пока не окончательны. Официальное число потерь армянской стороны все еще может возрасти после окончания всех судмедэкспертиз.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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