В США назвали самолет-угрозу шестому поколению истребителей

Американское издание Breaking Defense назвало истребитель F-35 Lightning II угрозой программе Next-Generation Air Dominance (NGAD), предполагающей создание истребителя шестого поколения.

«Военно-воздушные силы все еще не полностью продали Конгрессу свой подход по закупкам и почему им нужен истребитель шестого поколения прямо сейчас, в то время как они все еще наращивают закупки истребителей четвертого и пятого поколений», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что ряд лиц «выразили обеспокоенность тем, что концепция NGAD может подорвать закупки ВВС истребителей F-35 без ощутимого улучшения возможностей в ближайшей и среднесрочной перспективе».

Как сообщалось, Военно-воздушные силы США требовали $1 млрд в 2021 финансовом году для продолжения реализации программы NGAD — набора пилотируемых и беспилотных технологий превосходства в воздухе, который может включать истребитель 6-го поколения. Однако комитет решил сэкономить около $70 млн на NGAD.

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