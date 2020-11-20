Россия может направить пиротехников для разминирования территории в Карабахе

МЧС России может направить пиротехников в непризнанный Нагорный Карабах, чтобы те обезвредили неразорвавшиеся снаряды. Об этом заявил глава ведомства Евгений Зиничев, пишет ТАСС.

«В настоящее время МЧС России формируется сводная группировка для работы в составе межведомственного гуманитарного центра. В состав войдут спасатели, психологи, технический персонал. При необходимости будут направлены и пиротехники для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов», — сказал Зиничев.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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