Бывший спецназовец США признался в работе на ГРУ

Бывший американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признался в суде в работе на российскую военную разведку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минюста США.

«Бывший «зеленый берет» Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов», — сообщили в американском министерстве.

По данным суда, 45-летний Дзибински-Деббинс начал сотрудничать с российскими спецслужбами в 1996 году, когда посетил Россию в рамках образовательной программы. Утверждается, что в Москве ему было присвоено кодовое имя «Икар Лесников», а контакты с ГРУ он оборвал в 2011 году.

Отмечается, что с 1998 по 2005 год мужчина служил в американских сухопутных силах, а после был переведен в спецназ в звании капитана.

Сам Дзибински-Деббинс утверждает, что у него «мессианское видение» о своей роли в судьбе России. На допросе он заявил, что своими действиями хотел принести русским «свободу».

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