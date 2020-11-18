Нетаньяху пообещал не допустить военного закрепления Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания в Сирии иранского плацдарма для атак на еврейское государство, сообщает ТАСС

«Мы не позволим иранским военным окопаться против нас в Сирии, и мы не потерпим никаких попыток напасть на нас с сирийской территории», — сказал премьер.

Он также подтвердил сообщения об авиаударе по территории САР со стороны Израиля.

По его словам, атака была совершена в ответ на установку самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа» на границе с Израилем.

Ранее вооруженные силы Израиля нанесли удар по элитным иранским силам специального назначения «Аль-Кудс» и военнослужащим САР в районе Голанских высот. В результате атаки погибли трое военных.

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