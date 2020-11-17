Трамп ожидает возвращения военных из Афганистана в мае 2021 года

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что все американские военнослужащие, дислоцированные в Ираке и Афганистане, вернутся на родину в мае 2021 года. Об этом сообщил его помощник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС.

Ранее и.о министра обороны США Кристофер Миллер объявил, что к 15 января 2021 года США оставят в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. своих военных. «Трамп надеется, что к маю они все вернутся домой.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

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