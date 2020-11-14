СМИ узнали, что одного из лидеров «Аль-Каиды»* ликвидировали в Иране

Три месяца назад в Тегеране был уничтожен один из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России)* Абдулла Ахмед Абдулла, пишет газета The New York TImes со ссылкой на представителей разведки.

Издание сообщает, что он был ликвидирован агентами израильских спецслужб по инициативе США.

Как стало известно, Абдуллу застрелили два человека на мотоцикле. Он был убит 7 августа вместе с дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена.

По словам источников, Абдулла Ахмед Абдулла был причастен к террористическим атакам на посольства США в Танзании и Кении в 1998 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Афганистане ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды*»

— Ликвидирован главарь «Аль-Каиды*» на Индийском субконтиненте

— Французские военные нейтрализовали в Мали главаря ячейки «Аль-Каиды*»