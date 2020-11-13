Минобороны Армении открыло «горячую линию» для сбора данных о пленных

Министерство обороны Армении открыло телефонную «горячую линию» для сбора сведений о пленных и без вести пропавших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила пресс-секретарь армянского ведомства Шушан Степанян, передает РИА «Новости».

«Для уточнения и сбора информации о военнослужащих, оказавшихся в ходе боевых действий или местонахождение которых не известно, о также об иных лицах в сформированной комиссии открыта «горячая линия», — сообщила Степанян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

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