Военные медики отправлены в Хакасию из-за COVID-19

Колонна военных медиков выдвинулась в Хакасию, где будет развернут мобильный госпиталь, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Медицинский отряд специального назначения развернет в Кемерово госпиталь на 100 койко-мест для оказания помощи гражданскому населению, указано в сообщении. Колонна состоит из 27 автомобилей, участие в операции примут до 200 военнослужащих.

В России выявили более 1,8 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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