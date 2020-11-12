Пашинян: соглашение по Карабаху не является окончательным решении вопроса

Трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий не предполагает окончательного решения карабахского вопроса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова передает «Интерфакс».

«Этим документом не предусмотрено содержательное решение вопроса, а всего лишь предполагается прекращение военных действий. Вопрос Карабаха как был нерешенным, так и остается нерешенным», — заявил Пашинян в своем обращении к народу.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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