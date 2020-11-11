В Карабахе заработала азербайджанская мобильная связь

В занятом в ВС Азербайджана городе Шуши и подконтрольном НКР Степанакерте заработала азербайджанская мобильная связь, пишет газета «Известия».

Так, корреспондент издания сообщил, что название подключения к сети — «Qelebebizimdir», что переводится как «победа будет за нами».

Отмечается, что Шуши после длительных боев сохранились серьезные разрушения инфраструктуры и жилых домов. В 2 км от города в настоящее время проходит линия разграничения, где закрепились азербайджанские войска.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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