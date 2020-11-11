В Китае назвали российскую «Небо-У» «заклятым врагом» американских F-35

У России есть возможности, чтобы сбивать американские боевые самолеты пятого поколения, пишет китайский портал Sina.

Как пишут эксперты, несмотря на высокую скрытность и мощную способность проникновения к цели американского истребителя F-35, Россия разработала его «заклятого врага» — радиолокационную станцию (РЛС) метрового диапазона «Небо-У».

Отмечается, что РЛС обнаруживает летящие цели на высоте 75 тысяч метров и на расстоянии 600 километров.

«В целом, Россия сейчас обладает самыми современными радарами и множеством боеспособных ракет. Ее сеть противовоздушной обороны можно охарактеризовать как очень плотную», — заключили специалисты.

РЛС «Небо-У» используется для обнаружения и сопровождения воздушных целей, включая самолеты, крылатые и управляемые ракеты. Станция может работать в автоматическом режиме.

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