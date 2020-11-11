Грузия открыла воздушное пространство для переброски российских миротворцев в Карабах

Грузия по просьбе Баку и Еревана дала разрешение на использование своего воздушного пространства для переброски российских миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, передает «Интерфакс».

По его словам, грузинская сторона и ранее высказывала готовность способствовать осуществлению мирного процесса в карабахском регионе.

«По просьбе азербайджанской и армянской сторон, в виде исключения, Грузия разрешила использовать свое воздушное пространство для переброски российского военного миротворческого контингента в зону противостояния», — подчеркнул Абашидзе.

Он также добавил, что об этом уже информированы партнеры в Азербайджане и Армении.

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