Более 200 российских миротворцев прибыли в Армению
Полина Рутковская
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Более 200 российских миротворцев прибыли в Армению для службы в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
На данный момент 12 российских самолетов Ил-76 приземлились в Армении, они доставили более 200 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, указано в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
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