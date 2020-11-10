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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Более 200 российских миротворцев прибыли в Армению для службы в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

На данный момент 12 российских самолетов Ил-76 приземлились в Армении, они доставили более 200 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, указано в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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