Уже 20 самолетов с российскими миротворцами вылетели в Карабах

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Еще пять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, всего на данный момент отправлено 20 самолетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Самолеты доставят в Карабах личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры, указано в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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