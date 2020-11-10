Иран предложил помощь с размещением российских миротворцев в Карабахе

Иран готов оказать помощь с размещением российских миротворцев в Нагорном Карабахе и оказать содействие в достижении мира в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МИД Ирана.

«Иран вновь подчеркивает свою готовность помочь обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, а также готовность участвовать в региональных инициативах», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на линии соприкосновения сторон конфликта в Нагорном Карабахе будет развернут миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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