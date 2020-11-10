РФ начала развертывание миротворческого контингента в Карабахе
Россия начала разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В соответствии с заявлением глав Азербайджана, Армении и России, РФ в 6.00 мск приступила к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия будут совместно осуществлять миротворческую деятельность в Карабахе.
Основу миротворческого контингента России составляют подразделения ЦВО. Всего задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Командование миротворческих сил РФ развертывается в районе столицы Карабаха Степанакерта. Наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
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