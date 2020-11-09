Азербайджан признался, что случайно сбил российский вертолет над Арменией

Министерство иностранных дел Азербайджана признало, что армия страны случайно сбила российский вертолет Ми-24 над Арменией, передает «Интерфакс».

«В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — сообщили в ведомстве.

Азербайджан готов выплатить компенсацию за сбитый вертолет РФ, а также приносит извинения за произошедшее.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — отметили в МИД Азербайджана.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК около 17.30 мск 9 ноября. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате случившегося погибли два члена экипажа.

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