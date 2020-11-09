Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза времен ВОВ

Ушел из жизни 95-летний Герой Советского Союза Михаил Ашик. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Как отмечается, Ашик был последним в Петербурге Героем Советского Союза, получившим это звание за героизм, проявленный во время Великой Отечественной войны (в ходе Эстергомского десанта). У него также имеется Орден Ленина, Орден Богдана Хмельницкого, Орден Отечественной войны, Орден Красной Звезды и не только.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана и отметил его заслуги.

«Человек легендарной судьбы, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству», — говорится в сообщении администрации.

Причина смерти Ашика не уточняется.