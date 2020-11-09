Подозреваемый в расстреле военных под Воронежем передан военным следователям

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Задержанный по подозрению в убийстве сослуживцев и хищении оружия под Воронежем рядовой Антон Макаров передан военным следователям, сообщает Следственный комитет (СК) России.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону, указано в сообщении.

Следователи назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе направленных на установление психического состояния Макарова, отмечает СК.

Ранее стало известно, что на военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области произошла стрельба. Около 5.00 мск солдат напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части.

Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение.

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