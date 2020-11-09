Азербайджан показал видео из захваченного города Шуши
Минобороны Азербайджана опубликовало на своем YouTube-канале видео из захваченного города Шуши в Нагорном Карабахе.
На кадрах видно, что на въезде в город и на административном здании размещены флаги Азербайджана.
Кроме того, на записи показаны пустые улицы города и исторические здания.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Шуши в Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.
Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
9 октября в Москве стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября.
Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.
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