Расстрелявший сослуживцев в Воронеже не покидал территорию части

Военнослужащий Антон Макаров, который расстрелял троих сослуживцев на аэродроме в Воронеже и скрылся, по предварительной информации, не покидал территорию части. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

«По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около пяти утра на аэродроме «Балтимор» солдат напал на «прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части». Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение. Правоохранители считают нервный срыв основной версией убийства военных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расстрелявший сослуживцев срочник был отчислен из института МВД из-за драк

— Устроивший нападение в Воронеже срочник убил офицера топором

— СК РФ расследует расстрел военнослужащих на аэродроме в Воронеже