Открывший стрельбу в Воронежском аэропорту солдат убил трех человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек», — сказал источник.

Еще один пострадавший выжил, он находится в реанимации с серьезными ранениями. Подчеркивается, что нападавший в настоящий момент забаррикадировался на территории части.

Ранее стало известно, что в Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел на военном аэродроме «Балтимор» около 5.00 мск.

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