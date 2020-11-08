Алиев заявил о взятии под контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные Азербайджана взяли под свой контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Его слова передает азербайджанский телеканал AzTV.

«С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населенных пунктов», — сказал Алиев.

Он отметил, что «если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны «пойдет до конца».

Ранее Алиев заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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