Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилых кварталов в Карабахе

Азербайджан наносит удары по жилым кварталам Нагорного Карабаха, а в Степанакерте трижды за один час включали сирену воздушной тревоги. Об этом в своем Facebook заявила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении.

В службе сообщили, что пострадавших в результате обстрела нет, но при этом есть много разрушений.

«Параллельно с военными действиями, вражеская сторона продолжает разрушать дальнобойными ракетами мирные населенные пункты. В Степанакерте трижды за последний час включалась сирена воздушной тревоги. Враг наносит неизбирательные удары по жилым кварталам и объектам общественного значения», — говорится в сообщении.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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