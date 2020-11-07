Азербайджан заявил о вынужденном отступлении сил Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявляет о вынужденном отступлении армянских вооруженных сил Армении в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Telegram-канале азербайджанского ведомства.

Как утверждает азербайджанская сторона, 6 ноября и в ночь на 7 ноября армянская армия из различных стрелковых оружий подвергла обстрелу подразделения ВС Азербайджана и его населенные пункты на различных направлениях фронта.

Отмечается, что боевые действия проходили в основном на агдеринском, агдамском и ходжавендском направлениях фронта.

«Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить», — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что «среди личного состава имеются убитые и раненные в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке пятого горнострелкового полка вооруженных сил Армении на агдеринском направлении фронта». Кроме того, несколько единиц автомобильной техники и минометных установок армянской стороны выведены из строя.

«Есть потери среди личного состава подразделений первого батальона шестого горнострелкового полка противника... Также выведены из строя пушки третьей батареи артиллерийского дивизиона Д-30 противника», — утверждает минобороны Азербайджана. Известно, что боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

Азербайджанская сторона также заявляет об отступлении усиленного добровольцами спецназа противника в Карабахе и значительных потерях 178-го отдельного разведывательного батальона, «переброшенного из Армении».

«Личный состав 22-й воинской части специального назначения вооруженных сил Армении был окружен и уничтожен», — добавили в ведомстве.

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