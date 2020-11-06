В НКР отправилась первая группа добровольцев из Абхазии
В непризнанную Нагорно-Карабахскую республику направилась первая группа добровольцев из Абхазии. Об этом сообщил помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба на своей странице в Facebook.
«Каждый этнический армянин имеет право защищать свою родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии, группа «Амшен»! Ангела Хранителя каждому, Аиааира!» — написал Авидзба.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.
Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
9 октября в Москве стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября.
Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.
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