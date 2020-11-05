Минобороны Армении: бои в Карабахе переходят в неконвенциональную войну
Военный конфликт в Карабахе перерастает в неконвенционую войну с использованием наемников и диверсантов. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает РИА «Новости».
«Война пятого поколения, которую мы видели в первые две-три недели, переходит в неконвенциональные боевые действия с использованием диверсионных групп, наемников», — сказал Ованнисян.
По его словам, прямо сейчас в районе карабахского города Шуши действуют отдельные диверсионные группы противника, которые уничтожаются войсками непризнанной НКР.
Он добавил, что бои с применением бронетехники, артиллерии, авиации продолжаются на отдельных участках по всей линии соприкосновения в Карабахе.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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