Австрийские военные взяли на себя охрану столичных объектов из-за теракта

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Австрийские вооруженные силы после инцидента в Вене взяли на себя охрану столичных объектов, передает газета Kurier со ссылкой на пресс-службу ведомства федерального канцлера.

«После нападения в Вене были задействованы и вооруженные силы. Военные берут на себя всю охрану объектов в федеральной столице», — пишет издание.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил данную информацию, и добавил, что это сделано для высвобождения сил полиции на поиск подозреваемых. Он отметил, что террористическая атака продолжается и призвал горожан не покидать помещения.

Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. В результате пострадали по меньшей мере 15 человек, один погиб. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что в теракте принимают участие несколько преступников с винтовками, которые атаковали шесть объектов в Вене. Один преступник был застрелен. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

Российское посольство в Австрии открыло «горячую линию». Россияне могут обратиться за помощью по телефонам: +43-1-712-12-29, +43/664 886 35 017.

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