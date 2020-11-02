Боевики в Сирии хотят обвинить Россию в авиаударах по Идлибу

Боевики в Сирии готовят провокацию с целью обвинить Воздушно-космические силы России и сирийскую армию в ударах по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Александра Гринкевича.

По данным ЦПВС, боевики намерены использовать беспилотник для удара по населенным пунктам на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории.

После этого они планируют опубликовать видеозапись атаки на своих ресурсах в Сети с обвинениями в адрес сирийских и российских вооруженных сил, рассказал Гринкевич.

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