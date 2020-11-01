НКР: Азербайджан обстрелял машину с питьевой водой для жителей Карабаха

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявляет об обстреле азербайджанскими вооруженными силами машины, доставлявшей питьевую воду жителям Нагорного Карабаха.

По заявлениям службы, в пожарную машину, доставлявшую питьевую воду, попала одна ракета с азербайджанского беспилотника. Транспорт сгорел, экипаж не пострадал, указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Омбудсмен НКР рассказал о гуманитарном кризисе в Карабахе

— Азербайджан заявил о подрыве военных грузовиков Армении

— В НКР сообщили об уничтожении группы азербайджанского спецназа у города Шуши