Посольство РФ опровергло слухи о гибели российских пограничников в Армении

Посольство России в Ереване опровергает сообщения о гибели двух российских пограничников в Армении. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломатической миссии в Facebook.

«В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках «сведения» о гибели двух российских пограничников сообщаем. Это не соответствует действительности», – указано в заявлении.

Ранее в Сети были опубликованы сообщения о якобы гибели двух российских пограничников, несущих службу в Армении, в результате действий Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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