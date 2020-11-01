Омбудсмен НКР рассказал о гуманитарном кризисе в Карабахе

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян сообщил, что в регионе складывается гуманитарный кризис из-за повреждения гражданской инфраструктуры после обстрелов, передает РИА «Новости».

«Намеренные удары по системам жизнеобеспечения, удары по объектам электроснабжения, газопровода, дороги, включая мосты... из-за этого мы имеем сейчас глубокий гуманитарный кризис среди населения», — заявил омбудсмен.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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